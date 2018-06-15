РИАМО – 15 июн. Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram-аккаунте опубликовал стихи про повышение пенсионного возраста, передает Федеральное агентство новостей.

«В своем сочинении на «злобу дня» музыкант рассуждает о недостижимости пенсионного возраста в России. По мнению поэта, пенсионный возраст в России можно сравнить с морковкой «перед осликом, что кружит у колодца», – говорится в сообщении.

При этом Шнуров все же не теряет оптимизма, замечая напоследок: «Жизнь прекрасна, хоть не умирай!».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Согласно законопроекту, возрастная планка для мужчин сдвинута до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.

По данным Пенсионного фонда, сейчас в России порядка 43,2 миллиона пенсионеров (около 29,4% всего населения).