РИАМО - 15 июн. В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 туристы чаще всего интересуются у сотрудников Московского метрополитена, какие красивые станции им стоит посмотреть, а также как доехать до городского билетного центра FIFA, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Кроме того, часто звучат вопросы о том, как доехать до Красной площади, как купить и пополнить карту «Тройка», как попасть на специальные экскурсии по станциям метро, а также в какие дни действует бесплатный проход по FAN ID», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники столичной подземки бесплатно раздают туристам схемы метро и справочники «Московский транспорт» на пяти иностранных языках.

«Сотрудники метро не только консультируют по различным вопросам, но и помогают решать возникающие проблемы туристов. Так, например, один из туристов уронил свою банковскую карту в решетку водостока на станции «Баррикадная», волонтеры сразу же вызвали дежурную по станции и техперсонал и достали банковскую карту», - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что более 100 волонтеров-сотрудников Московского метрополитена ежедневно дежурят на станциях и помогают пассажирам и туристам, которые приехали в столицу на чемпионат мира по футболу.

«Волонтеров можно узнать по ярким кепкам, нагрудным значкам и нарукавным повязкам. Они дежурят более чем на 80 станциях – на всех кольцевых и центральных станциях, а также на станциях рядом со стадионами», - заключил собеседник агентства.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Матчи будут проходить по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра мундиаля проходила на столичном стадионе «Лужники», на трибунах которого за матчем следили более 78 тысяч зрителей.