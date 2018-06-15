РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. После завершения работ по реконструкции парк «Пехорка» в Балашихе станет одним из самых современных и масштабных в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

В рамках первого этапа реконструкции в парке «Пехорка» в 2017 году установили шесть новых детских площадок, ориентированных на разные возрастные группы, смонтировали сцену. В глубине парка построили полноценный скейт-парк. На всей территории также установили видеонаблюдение, подключенное к сервису «Безопасный регион». В марте текущего года работы по реконструкции парка продолжились.

«После завершения всех работ «Пехорка» станет одним из самых современных и масштабных парков в Подмосковье. Общая площадь парка более 22 гектаров. Создать по-настоящему востребованное общественное пространство, учитывающее потребности разных групп жителей, удалось, в том числе, благодаря их активному участию в процессе разработки концепции», - подчеркнул начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

В настоящее время в парке ведется комплексное благоустройство набережной, предполагающее создание прогулочной зоны вдоль реки Пехорки, которая будет выполнена с использованием деревянных настилов и установлена на сваях для сохранения береговой линии. Будут обустроены спортивные площадки для занятий волейболом, баскетболом, настольным теннисом, установлена площадка для занятий кроссфитом.

На берегу построят новую лодочную станцию, а также вейк-станцию с трибунами для зрителей, в том числе для проведения соревнований по вейкбордингу. Также будет завершено строительство входной группы, состоящей из пяти красных арок, ставших уже визитной карточкой парка.

«Концепция эко-парка предполагает сохранение ландшафта, а выбранные архитектурные решения максимально подчеркивают его. При реализации первого этапа удалось не только сохранить большую часть деревьев, но и органично встроить современные объекты и малые архитектурные формы в ландшафт парка», - отметил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

В 2017 году концепция парка была признана лучшей в Московской области, а также включена в федеральный реестр лучших проектов благоустройства общественных территорий, сформированный Минстроем России по итогам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.