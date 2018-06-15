РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В Подольске реконструируют девять перекрестков по областному проекту «Быстрые решения», сообщается на официальной странице депутата Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

«По проекту «Быстрые решения» в Московской области перестроят 187 перекрестков, из них 136 принадлежат региональной сети и 51 – муниципалитетам. Их планируют оборудовать поворотным карманом. Проект будет реализован в 40 муниципальных образованиях, в том числе и в городском округе Подольск, где реконструируют 9 перекрестков», – говорится в сообщении.

Областной проект «Быстрые решения» уже реализуется в Подмосковье, в него включили мероприятия по улучшению ситуации на проблемных перекрестках. Под проект попадают дорожные объекты, в которых отсутствует поворотный ряд, и где автомобили вынуждены делить одну полосу как для поворота, так и для продолжения движения прямо. Там чаще всего возникают пробки, водители нарушают ПДД, повышается риск аварий.

«Проект поможет наладить и стабилизировать ситуацию на дорогах муниципалитетов, количество пробок и случаев ДТП сократится, а значит, будет комфортнее передвигаться на автомобилях», – заключается в сообщении.