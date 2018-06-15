РИАМО - 15 июн. В Москве еще семь стран откроют национальные дома болельщиков в рамках чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Он напомнил, что самый большой и первый дом болельщиков открылся в пятницу в Гостином дворе, где можно познакомиться с культурой и с национальной кухней Мексики.

«На территории Москвы будет еще семь (национальных – ред.) домов болельщиков. <…> Открытие подобного рода домов в Москве будет способствовать укреплению отношении между нашими странами и созданию неподражаемой атмосферы праздника», - сказал Гуляев.

В Гостином дворе для мексиканских болельщиков находится большой экран для показа прямых трансляций матчей мундиаля. Там же можно познакомиться с культурой Мексики – попробовать национальную кухню и различные напитки, например, мексиканское пиво, коктейли с текилой и мескаль.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

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