РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 июн. В подмосковном Домодедово продолжается реализация программы по бесплатному предоставлению земельных участков многодетным семьям, участки могут быть использованы для индивидуального строительства, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Домодедове завершена работа по формированию 32 земельных участков в деревне Глотаево для предоставления их в собственность многодетным домодедовцам. В ближайшее время им предстоит определиться с выбором своих 10 соток и оформить право собственности», – говорится в сообщении.

Программа действует с 2011 года, за это время многодетным семьям Домодедова уже предоставили 545 земельных участков в селах Вельяминово и Введенское, в деревнях Угрюмово и Максимиха, в поселке Повадино, вблизи деревни Бортнево, а также в микрорайоне Белые Столбы. Земельные участки обеспечены дорожной сетью, по заявкам жителей производится подключение к сетям электроснабжения.

Консультацию по вопросам бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям можно получить в комитете по управлению имуществом администрации горокруга Домодедово - 8(496)792-41-39.