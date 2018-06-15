РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе на 70% покрыли полимерным материалом, не допускающим попадание свалочного газа в атмосферу, сообщил генеральный директор подрядной организации «Экоком», которая занимается рекультивацией полигона, Оливер Кайзер.

«Мы закончили строительство подъездных дорог, теперь техника может проехать в любую точку полигона. Продолжаются работы по перекрытию склонов специальной полимерной пленкой, предотвращающей попадание свалочного газа в воздух. Около 70% склонов уже перекрыто. Эти работы мы планируем закончить через неделю», – сказал Кайзер.

Он добавил, что эффект уже чувствуется, значительно снизилось количество жалоб на неприятный запах. Этому также способствует второй высокотемпературный факел, который привезли на полигон в начале июня.

«Теперь мы можем обезвреживать тот объем газа, который ежедневно генерируется на полигоне», – подчеркнул Кайзер.

Кроме того, на полигоне ТБО идут подготовительные работы для системы лучевых дренажей, которая позволит собирать фильтрат. Всего будет установлено шесть колодцев диаметром 3,6 метра на глубину до 30 метров, куда из тела полигона через специальные дрены будет поступать фильтрат, который впоследствии попадет на очистные сооружения.

«Строится система лучевых дренажей, первый колодец уже готов, началось горизонтальное бурение скважин», – сказал гендиректор компании «Спецгеоэкология», разрабатывающей проект рекультивации полигона «Кучино», Борис Трушин.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в ходе рекультивации на полигоне «Кучино» планируют смонтировать четыре установки для выработки электричества из свалочного газа. Рекультивация полигона ТБО «Кучино» в Балашихе завершится в конце лета 2019 года. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в течение пяти лет на месте полигона создадут современный парк.