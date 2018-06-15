РИАМО – 15 июн. Вклад «Побеждай» теперь можно открыть в Сбербанке РФ, промовклад запустили в честь победы сборной России в матче-открытии чемпионата мира по футболу FIFA 2018, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В день открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 14 июня сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

«Сбербанк запустил промовклад «Побеждай» в честь победы сборной России в день открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Ставка по вкладу составляет 6% для сумм от 50 тысяч рублей на срок шесть месяцев. Вклад можно открыть до 26 июня. Дата приема вклада может быть продлена в случае выхода сборной России в плей-офф — на все время участия национальной сборной в чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Вклад доступен в Сбербанк Онлайн и отделениях Сбербанка», - отмечается в сообщении.

Максимальная ставка базовой линейки вкладов Сбербанка на данный момент составляет 4,45%.

Также в день открытия ЧМ-2018 Сбербанк запустил акцию по потребительским кредитам. В рамках акции предлагается дисконт в размере 0,5 процентного пункта к базовой ставке при подаче кредитной заявки в Сбербанк Онлайн. Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%.

Ставка 11,4% предлагается на суммы кредита от 1 миллиона рублей, диапазоны ставок 11,4-15,4% при сумме кредита от 300 тысяч до 1 миллиона рублей и 12,4-19,4% при сумме кредита от 30 до 300 тысяч рублей.

Ранее Сбербанк в партнерстве с Visa запустил кредитную карту с повышенными бонусами к чемпионату мира по футболу. Карта предлагается в рамках акции до 31 июля 2018 года. По карте начисляется 20% бонусов на покупки в спортивных магазинах и 5% на оплату счетов в кафе и ресторанах. Повышенные бонусы начисляются по операциям, совершенным до 31 декабря 2018 года в торговых точках по всему миру. Ставки по кредитной карте Visa Сбербанка составляют 23,9% в рамках предодобренного предложения для клиентов Сбербанка и 27,9% — для остальных клиентов.

Также Visa и Сбербанк 29 мая запустили мобильное приложение «Чеканка Челлендж», благодаря которому можно попасть на матчи ЧМ-2018 и выиграть призы — тренировку со звездами футбола и мячи с автографами. Для участия нужно скачать приложение «Чеканка Челлендж» в App Store или Google Play, зарегистрироваться в приложении через аккаунт в социальных сетях и следовать инструкциям.