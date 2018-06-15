РИАМО - 15 июн. В Подмосковье услуги по распоряжению имуществом и предоставлению жителям области земли все чаще предоставляются в электронном виде, в результате новой возможности на портале госуслуг региона уже автоматизировали 26 услуг земельно-имущественного характера, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В результате реализации майского указа президента о популяризации электронных госуслуг среди граждан страны, Минмособлимущество автоматизировало процесс документооборота между муниципалитетами, правительством и профильными структурами власти, а также перевела процесс предоставления государственных услуг населению и бизнесу в электронный вид – от подачи заявления до получения результата», - говорится в сообщении.

В Ярославле прошла I Межрегиональная коллегия департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, на которой заместитель министра имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала об опыте Подмосковья.

«Автоматизация работы с органами местного самоуправления осуществляется через единую систему, которая связывает муниципалитеты и органы власти и позволяет контролировать принятие решений на местах. Для соблюдения сроков ведена процедура автоматического контроля сроков – при их нарушении в программе зажигается «красная лампочка», а отказы по каждой услуге строго регламентированы», - сказала Адигамова.

Как говорится в сообщении, для того, чтобы повысить грамотность населения по использованию новых сервисов и услуг министерства, сотрудники Минмособлимущества проводят еженедельные информационные вебинары, на которых отвечают на вопросы жителей области, возникшие при подаче документов через региональный портал госуслуг.

Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев ранее отметил, что благодаря созданной его ведомством системе распоряжения землей, автоматизации процессов и переводу документооборота в электронный вид удалось сократить срок рассмотрения заявлений.

По его словам, ежедневно под председательством Минмособлимущества рассматривается свыше 150 заявлений, согласование решений органов местного самоуправления происходит за 10 дней.