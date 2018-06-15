РИАМО - 15 июн. Видеозаписи с избирательных участков на выборах губернатора Московской области будут хранить в течение года после дня выборов 9 сентября, сообщила заместитель председателя Мособлизбиркома Наталья Земскова.

Московская областная избирательная комиссия приняла в пятницу порядок использования видеокамер и ведения трансляций на избирательных участках на выборах губернатора Московской области.

«Порядок регулирует периоды работы камеры, место ее установки, кто отвечает за работу камеры. Отдельным пунктом - применение средств видеонаблюдения в территориальных комиссиях. Кроме того, порядок регулирует, что все видеозаписи хранятся год», - сказала Земскова, представляя документ.

Как отмечается в документе, доступ к видеозаписям предоставляется по запросу суда, рассматривающего административное дело, уголовное дело, дело об административном правонарушении, связанное с событиями, имевшими место в помещении для голосования, а также по запросу прокурора, следователя, иного должностного лица. Также доступ к видеозаписи имеют зарегистрированные кандидаты на должность губернатора региона, политическая партия, выдвинувшая кандидата, иной участник избирательного процесса. Для этого необходимо подать заявку в Избирательную комиссию Московской области.

«Себя хорошо зарекомендовала система применения средств видеонаблюдения в день голосования на избирательных участках. Все 100% ТИК, а у нас их 73, оснащены системами видеонаблюдения. Также видеонаблюдением обеспечены половина участковых избирательных комиссий - более 2 тысяч», - заключила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

Постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 по 27 июня.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.