РИАМО - 15 июн. Московская городская избирательная комиссия создала рабочую группу, которая займется вопросом образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра за пределами столицы, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«В качестве руководителя рабочей группы предлагаем назначить председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, в качестве секретаря - вашего покорного слугу, меня. И также ряд известных и уважаемых людей, правозащитников, членов Общественной палаты Москвы, которые, я надеюсь, помогут нам организовать работу участков за пределами города Москвы в интересах избирателей», - сказал на заседании член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он добавил, что первое заседание рабочей группы пройдет в пятницу сразу после заседания Мосгоризбиркома.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города Москвы, которые внес мэр столицы Сергей Собянин. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.