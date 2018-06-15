РИАМО - 15 июн. В подмосковных Красногорске, Сергиевом Посаде, Котельниках, Химках, Люберцах и Подольске создадут центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), это решение принято по итогам конкурса на предоставление субсидий на создание и дооснащение центров, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«По результатам конкурсного отбора в Подмосковье появятся шесть новых ЦМИТов в Красногорске, Сергиевом Посаде, Котельниках, Химках, Люберцах и Подольске, а также два из существующих центров в Дмитрове и Балашихе будут дооснащены», - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев, всего в министерство поступило 12 заявок на создание центров молодежного инновационного творчества, комиссия отобрала из них шесть.

«До конца года в Подмосковье будет уже 14 действующих ЦМИТов. Также мы получили четыре пакета документов на дооборудование от уже существующих центров, два из них по решению комиссии получат субсидию. Максимальный размер субсидии на организацию нового центра – семь миллионов рублей, на расширение готового – 3,2 миллиона рублей», - сказал он.

В Московской области на данный момент самое большое количество центров инновационного творчества среди всех субъектов России, их восемь. Из бюджета Подмосковья на запуск центров выделили 56 миллионов рублей.

ЦМИТы призваны популяризировать науку среди детей, подростков и молодежи и обеспечить доступ к современному цифровому оборудованию. В 2017 году услугами подмосковных ЦМИТ воспользовались более 2500 человек.