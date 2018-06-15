РИАМО - 15 июн. В 2018 году 270 российских театров в рамках федерального проекта «Большие гастроли – 2018» выступят во всех 85 регионах России, а количество показов спектаклей превысит 2 тысячи, в их числе – подмосковные театры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Четвертый год подряд в проекте «Большие гастроли» принимает участие Московский Губернский театр под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. С 2017 года в программу «Большие гастроли для детей и молодежи» вошли Московский областной государственный театр кукол и Московский областной государственный театр юного зрителя», – сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

14 июня коллектив Московского Губернского театра отправился в Курск и Железногорск. Театр продолжит работу на своей сцене в конце июня. Завершит пятый театральный сезон МГТ спектаклем «Высоцкий. Рождение легенды» 25 июля в концертном зале «Крокус Сити Холл».

На сцене Курского драматического театра имени Александра Пушкина Московский Губернский театр представит свои спектакли «Вишневый сад», «Веселый солдат», «Книга джунглей. Маугли» и «ФильмФильмФильм». А в Железногорске в Образцовом Дворце культуры и техники будет показан спектакль «Маленькая колдунья». В сентябре 2018 года запланированы гастроли МГТ со спектаклями «Веселый солдат», «Остров сокровищ», «Скамейка» и «Прекрасное далеко» в Астраханском государственном театре оперы и балета и в Театре драмы в Астрахани.

В сентябре Московский областной государственный театр юного зрителя под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой представит спектакли «Каникулы Бонифация» и «Улитка Уля» на сцене Национального культурного центра «Арктика» в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа.

В мае-июне гастроли Московского областного государственного театра кукол прошли в Камерном музыкальном театре имени А.А. Ханаху в Майкопе (Республика Адыгея), где были представлены спектакли «Золотой цыпленок», «Сказки из разных карманов», «Сказка о капризной принцессе и короле Лягушек». В октябре у театра запланированы гастроли в Челябинске.