РИАМО - 15 июн. Красная площадь в Москве закрыта для посетителей из-за работ по демонтажу конструкций праздничного концерта в честь Дня России, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее болельщики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 пожаловались в соцсетях на то, что не могут попасть на Красную площадь.

«Был концерт, посвященный Дню России. Сейчас идет разбор, демонтаж конструкций, поэтому Красная площадь закрыта», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что демонтаж должны завершить 17 июня.

Концерт в честь Дня России прошел на Красной площади 12 июня, в мероприятии участвовали более 30 тысяч зрителей.