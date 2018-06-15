РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов городского округа Дмитрий Машков поздравили медицинских работников с профессиональным праздником и пожелали им здоровья и благополучия, сообщается на сайте администрации Подольска.

За последние несколько лет в городском округе создали региональный сосудистый центр, травматологический центр II уровня для пострадавших в авариях, онкорадиологический центр, в котором ежегодно будет проводиться более 14,5 тысячи диагностических исследований. Только в 2017 году в медучреждениях Подольска поставили медицинское оборудование на сумму почти 128 миллионов рублей, а за три последних года на техоснащение медучреждений выделили более 407 миллионов рублей.

«Ни один даже самый современный прибор не может заменить профессионализма и мастерства врачей, чуткого и внимательного отношения медицинского персонала к пациенту, заложенного в традициях отечественной медицины. Поэтому примите благодарность за ваш самоотверженный труд, верность долгу, талант и профессионализм. Желаем всем работникам здравоохранения городского округа Подольск, ветеранам отрасли здоровья благополучия, новых успехов и высоких достижений!» – приводится в сообщении текст поздравления.

На территории Подольска функционируют 23 учреждения здравоохранения, в стационарах открыто 2 077 круглосуточных коек, плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 5 477 посещений. В сфере трудятся более 4 100 сотрудников, из них 1 341 врач. В течение нескольких лет в медучреждениях округа провели большую работу по улучшению качества и повышению доступности оказания медпомощи населению, своевременному выявлению и профилактике заболеваний, что привело к снижению общей смертности населения, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, туберкулеза.