РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 июн. В подмосковном Королеве 19 июня первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко проведет внеочередной прием жителей по вопросам благоустройства дворов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Девятнадцатого июня, во вторник, состоится внеплановый личный прием первого заместителя руководителя городской администрации Олега Даниленко. Прием будет посвящен вопросам комплексного благоустройства дворовых территорий, вошедших в программу на 2018 год», - говорится в сообщении.

Начало приема в 16:00 на улице Октябрьская, дом №4. Желающим принять участие в обсуждении необходимо записаться по телефону 8(495)516-88-86.