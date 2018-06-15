Специалисты «Мосприроды» составили интерактивную карту обитания соловьев в Москве.

На карте обозначено 227 адресов с местами обитания соловьев, дата последнего «концерта» и фамилия автора наблюдений. Составляют онлайн-карту орнитологи-любители. Любой житель города может присоединиться к ним и добавить адрес, где слышал пение птиц.

Карту планируется пополнять новыми местами обитания пернатых.

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