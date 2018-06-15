РИАМО - 15 июн. Специалисты природоохранного фонда «Верховье» осмотрели в Раменском районе Подмосковья территорию проектируемого памятника природы «Баулинский лес» и выявили там краснокнижные виды первоцветов и редких орхидей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе обследования были выявлены популяции двух редких растений – турчи болотной, занесенной в Красную книгу Московской области и пальчатокоренника мясо-красного, отнесенного к категории редких таксонов, нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении. Пальчатокоренник в Баулинском лесу обнаружен впервые», - заявил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Турча болотная – небольшое водное травянистое растение семейства первоцветных, произрастающее в заболоченных местах, на мелководьях и по топким берегам стоячих водоемов. Нижняя часть растения с мутовками перисто-рассеченных на узкие дольки листьев обычно погружена в воду.

В Баулинском лесу турча произрастает в черноольшанике по сырым ложбинам. На данный момент эта популяция турчи болотной находится в хорошем состоянии, плотность цветоносных побегов – около 12–18 штук на квадратный метр. Вместе с тем, листья растения здесь не погружены в воду, что может говорить о том, что уровень грунтовых вод здесь ниже того, который является оптимальным для турчи.

Пальчатокоренник - род травянистых растений семейства Орхидные, распространенных в Евразии, Африке и Северной Америке.

Памятник природы «Баулинский лес» является бывшей усадьбой Баулино и в настоящее время представляет собой «островок» леса с полянами и прудами среди разрастающейся жилой застройки и сельхозугодий.