РИАМО - 15 июн. Сотрудники полиции Юго-Западного округа столицы помогли потерявшемуся семикласснику найти родителей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В ходе патрулирования территории на проспекте Вернадского недалеко от станции метро сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Гагаринскому району обратили внимание на подростка, который был растерян и смотрел по сторонам.

«Сотрудники полиции поинтересовались, что случилась с ребенком и почему он один. В ответ мальчик пояснил, что гулял с ребятами и, когда его друзья убежали, он запутался и не разобрался, в какой стороне находится его дом», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции привезли ребенка в отдел полиции, где позже установили, что он является учащимся седьмого класса и живет в районе Южное Бутово. Полицейские нашли родителей мальчика и позже передали его маме.