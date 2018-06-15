РИАМО - 15 июн. В Москве в Гостином дворе состоялась церемония открытия национального дома болельщиков «Una Probadita de Mexico», передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Хочу поздравить всех мексиканцев с открытием этого замечательного проекта в Москве и с правом проведения чемпионата мира по футболу 2026 года в Мексике», – сказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Он отметил, что это самый крупный дом болельщиков на территории столицы, который можно будет посетить в течение всего чемпионата мира по футболу.

В Гостином дворе для мексиканских болельщиков находится большой экран для показа прямых трансляций матчей мундиаля. Там же можно познакомиться с культурой Мексики – попробовать национальную кухню и различные напитки, например, мексиканское пиво, коктейли с текилой и мескаль.

Кроме того, посетители Гостиного двора смогут посмотреть две постоянные выставки – это мексиканский музей художественных ремесел и экспозиция коллекций фото «Мексика на фотографии».

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.