РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Гастроэнтерологическое отделение Подольской городской клинической больницы №3 начало применять две новые цифровые эндоскопические видеосистемы для диагностики заболеваний, сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

«В июне 2018 года министерством здравоохранения Московской области в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» поставлены и введены в эксплуатацию две цифровые эндоскопические видеосистемы с функцией NBI в комплекте с двумя видеогастроскопами и двумя видеоколоноскопами», – говорится в сообщении.

Появление современной эндоскопической аппаратуры позволит значительно увеличить количество проводимых исследований. Благодаря функциям цифрового увеличения и NBI - визуализации открываются новые возможности в ранней диагностике предраковой патологии пищевода, желудка и толстой кишки.

Выполнение видеогастроскопии и видеоколоноскопии цифровыми эндоскопами с функцией NBI вошли в рекомендации профессиональных врачебных сообществ России, Европы и США для проведения скрининга ранних форм рака желудка после 40 лет и колоректального рака после 50 лет.