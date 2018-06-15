РИАМО - 15 июн. Число ипотечных сделок в Москве за пять месяцев 2018 года увеличилось более чем на 80%, сообщается на сайте Росреестра.

«С января по май 2018 года в Москве зарегистрировано 30 444 ипотечные сделки против 16 762 – за первые пять месяцев 2017 года. В годовом выражении рост выдачи ипотеки составил 81%», – говорится в сообщении.

В мае в столице зарегистрировано 7064 ипотечные сделки, что на 2% меньше, чем месяцем ранее (7202). Наряду с праздниками, влияние на рынок ипотеки могла также оказать не изменившаяся в конце апреля ключевая ставка Центрального банка России, составляющая на сегодня 7,25% годовых.

Несмотря на майские выходные, зафиксирован рост (2%) сделок с новостройками относительно апреля: 6273 против 6105 договоров долевого участия (ДДУ). Всего за первые пять месяцев этого года было зарегистрировано 28 278 ДДУ на жилую недвижимость. Рост к аналогичному периоду прошлого года (19 759 ДДУ) составил плюс 43%.

Более существенное влияние выходные дни оказали на вторичный рынок столичной недвижимости: в мае в Москве зарегистрировано 12 041 договор купли-продажи (мены) жилья, что на 7% меньше, чем в апреле 2018 года (12 971). При этом в годовом выражении рост составил плюс 25%: 55 172 договора в январе-мае 2018 года против 44 017 договоров за аналогичный период минувшего года.