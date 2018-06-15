РИАМО - 15 июн. Мособлизбирком отклонил заявление самовыдвиженца Алексея Назарова об участии в выборах губернатора Московской области в связи с тем, что, по закону, кандидат должен быть выдвинут партией, сообщила заместитель председателя областной комиссии Наталья Земскова.

«У нас сегодня была рабочая группа, мы рассматривали документ от Алексея Назарова 1967 года рождения, который захотел выдвинуться на должность губернатора в порядке самовыдвижения. Законом Московской области не предусмотрен порядок самовыдвижения на должность губернатора Московской области», - сказала Земскова.

Она отметила, что Назаров собирается теперь выдвинуться от избирательного объединения.

Постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 по 27 июня.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.