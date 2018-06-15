РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июн. Представители общественного движения при поддержке администрации Красногорска 16 июня проведут субботник в лесу городского округа, сообщается в группе общественного движения «Спасем Красногорск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Красногорска! Общественное движение «Спасем Красногорск» приглашает вас присоединиться к благому делу, ставшему уже доброй традицией, приняв участие в субботнике по очистке от мусора участков леса вдоль дорожки к озеру Лесное в микрорайоне Опалиха», – говорится в сообщении.

Субботник проведут 16 июня, начало в 10:00. Встреча участников в микрорайоне Опалиха Красногорска, на улице Геологов, между домами №№5 и 10.

Администрация городского округа Красногорск предоставит пакеты и перчатки, а также вывезет собранный на субботнике мусор.