РИАМО - 15 июн. Около 23 тысяч марок для защиты от подделок заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах губернатора Московской области изготовят до 1 августа, соответствующее постановление принял в пятницу Мособлизбирком.

Как пояснила председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина, марки необходимы для защиты при подаче спецзаявлений в течение трех дней до выборов в рамках «Мобильного избирателя».

«Избирательная комиссия Московской области решила утвердить и распределить количество специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах губернатора Московской области, изготовить специальные знаки (марки) в срок не позднее 1 августа», - сказала заместитель председателя Мособлизбиркома Наталья Земскова, представляя решение.

Как следует из приложения к решению Избирательной комиссии Московской области, специальные знаки получат все 73 территориальные избирательные комиссии региона, наибольшее число марок изготовят для ТИКов Клина, Подольска, Коломны, Красногорска, Балашихи, Люберец. Для резерва Избирательной комиссии региона напечатают 1,9 тысячи специальных знаков.

Решение члены Мособлизбиркома поддержали единогласно.

Система «Мобильный избиратель» подразумевает включение избирателей в список для голосования по месту нахождения, а не по месту регистрации. При этом на выборах могут проголосовать избиратели, которые зарегистрированы в одном месте, а живут, работают или учатся в другом, а также командировочные, отдыхающие и так далее.

Постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 по 27 июня.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.