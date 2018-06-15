РИАМО - 15 июн. В первый день работы специальным разделом единого транспортного портала Москвы для туристов воспользовались более 2 тысяч человек, по прогнозам, ежедневное число посетителей сайта может составить 10-20 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Больше 2 тысяч пользователей посетили раздел единого транспортного портала для туристов в первый день работы. Портал работает на семи языках, включая арабский, и будет полезен как гостям столицы, так и местным жителям», – отмечается в сообщении.

Как сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, ведомство получило большое количество положительных отзывов, в том числе от жителей Москвы, которые решили просто протестировать работу портала.

«Они говорят, что сайт получился лаконичным и удобным. Он доступен на семи языках, включая арабский, там отражена наиболее актуальная, точная и важная информация о работе транспорта Москвы: все, что может понадобиться болельщику, чтобы передвигаться по городу», – сказал Ликсутов.

По примерным оценкам, во время чемпионата мира сайт будут посещать от 10 до 20 тысяч человек ежедневно. А после проведения ЧМ-2018 он продолжит работать как транспортный портал для туристов на русском и английском языках.

Также на сайте есть отдельный раздел для жителей столицы, в котором можно найти информацию обо всех изменениях в организации дорожного движения и движения общественного транспорта, карты перекрытий, а также информацию о пропусках для жителей районов, где расположены стадионы.