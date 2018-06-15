РИАМО - 15 июн. Конференции по выдвижению кандидатов на выборы губернатора Московской работа проведут в субботу, 16 июня, три партии - КПРФ, ЛДПР и «Партия РОСТА», сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«В субботу, 9 июня, состоялась конференция партии «Единая Россия», которая выдвинула кандидатом в губернаторы действующего губернатора Андрея Воробьева. Вчера прошла конференция «Справедливой России», на сегодня запланирована конференция экологической партии «Зеленые», на 16 июня запланированы у трех партий свои конференции - КПРФ, ЛДПР и «Партия РОСТА», - сказала Хаймурзина журналистам.

Она отметила, что на 17 июня запланирована конференция партии «Яблоко» по выдвижению кандидата на должность губернатора Московской области.

Постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 по 27 июня.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.