РИАМО - 15 июн. Московская областная избирательная комиссия разрешила открыть специальный избирательный счет кандидата на должность губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает корреспондент РИАМО.

«Избирательная комиссия Московской области решила разрешить кандидату на должность губернатора Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе Среднерусского банка ПАО «Сбербанк», – заявила заместитель председателя Мособлизбиркома Наталья Земскова.

Также Мособлизбирком зарегистрировал Николая Золотухина в качестве уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность губернатора Андрея Воробьева.

Ранее действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона.

Постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 по 27 июня.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.