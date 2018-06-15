РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске в карьере Лемешово 16 и 17 июня пройдет чемпионат Московской области по пляжному волейболу, ожидается участие 32 команд, сообщил «РИАМО в Подольске» президент Подольской городской федерации волейбола Павел Алексеев.

«В карьере Лемешово в Подольске пройдет чемпионат Московской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. В нем примет участие до 32 команд, в настоящее время мы еще принимаем заявки. В первом туре – 16 июня сыграют мужчины, во втором – 17 июня – женщины. Второй тур состоится 14-15 июля, финальный тур – 18-19 августа», – сказал Алексеев.

По его словам, команды начнут собираться к 9:30, начало первых матчей сетки в 10:00. Площадку для проведения чемпионата оборудуют на Красногвардейском бульваре 48В, ориентиром может послужить «Пейнтбол» или ресторан «Бархан».