РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июн. Волонтеры наведут порядок на территории парка в музее-усадьбе «Архангельское» в подмосковном Красногорске 17 июня, после уборки для них проведут экскурсию по залам дворца, сообщается на официальном сайте музея.

«Приглашаем желающих принять участие в волонтерском субботнике по уборке парка 17 июня. По окончании работ сотрудники музея проведут для волонтеров экскурсию по парадным залам Дворца», – говорится на сайте.

Субботник начнется в 12:00. Сбор на первой проходной (со стороны Ильинского шоссе).

Музей-усадьба «Архангельское» расположен неподалеку от одноименного поселка в горокруге Красногорск. История усадьбы связана с именами князей Голицыных и Юсуповых. «Архангельское» осталось единственным в Подмосковье цельным архитектурно-парковым ансамблем, сохранившим все основные элементы планировки и застройки XVIII-XIX веков. В 2019 году музей отметит 100-летие.