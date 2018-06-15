РИАМО – 15 июн. В результате укусов клещей за медицинской помощью обратились почти 220 тысяч россиян, при этом в РФ зарегистрировано свыше 80 случаев клещевого энцефалита, сообщает Газета.ru.

«По состоянию на 8 июня 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 219 тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе более 57 тысяч детей», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 8 июня в стране зарегистрировано 83 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 545 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

Ранее в ведомстве сообщили, что самое большое число обратившихся по поводу укусов клещей было зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Вологодской и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге.