РИАМО - 15 июн. Компания FortGroup, купившая в конце 2017 года у Immofinanz пять торговых центров в Москве, приступила к их реконцепции, первым под нее попал «Золотой Вавилон Ростокино», пишет во вторник газета «Коммерсант».

«О смене названия «Золотой Вавилон Ростокино» на «Европолис Ростокино» сообщается на сайте FortGroup. Компания уже завершает подготовку реконцепции объекта и переходит к выбору проектировщика», – говорится в статье.

Масштабная реконцепция по стоимости сравнима с расходами на строительство – от 100 тысяч рублей за квадратных метр.

ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино» был открыт в 2009 году, его арендопригодная площадь составляет около 160 тысяч «квадратов».

«Золотой Вавилон Ростокино» – флагманский объект из портфеля торговой недвижимости, купленного FortGroup у австрийской Immofinanz в конце 2017 года. Всего в сделку вошли пять ТЦ в Москве общей площадью 465 тысяч квадратных метров: GoodZonе на Каширском шоссе, «Пятая авеню» на улице Маршала Бирюзова и три «Золотых Вавилона» (другие два расположены в Отрадном и Ясеневе).