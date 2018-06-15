РИАМО – 15 июн. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, который знаменует завершение поста в конце священного месяца Рамадан, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Этот светлый праздник широко отмечают по всей стране как в религиозных общинах, так и в кругу родных и близких», – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что мусульманские организации России деятельно участвуют в жизни страны и общества, а также в делах благотворительности и просвещения.

«Важно, что к обычаям и традициям предков приобщается молодежь. Такая большая, плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения и поддержки», – заключил Путин.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.