РИАМО - 15 июн. Строительно-монтажные работы на объекте «СУ-155» в столичном районе Нагатино-Садовники, микрорайон 1, корпус 29Б будут полностью завершены до 1 июля, дом могут ввести в эксплуатацию в первой декаде июля, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Выездное совещание на строительной площадке объекта 14 июня провела заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

«Сейчас на объекте идут работы по благоустройству территории, которые будут закончены в течение двух недель. Таким образом, до 1 июля 2018 года мы планируем полностью завершить строительно-монтажные работы», – сообщил представитель ООО «РК Строй», которое занимается достройкой объектов «СУ-155».

На сегодняшний день идет сбор необходимого пакета документов для получения заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Вместе с тем на площадку уже вышли сотрудники Мосгосстройнадзора для проведения итоговой проверки объекта и его готовности к вводу в эксплуатацию.

После завершения проверки при отсутствии замечаний и наличии всей необходимой документации будет получен ЗОС.

«Следующий этап – получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. До конца июня - в первой декаде июля 2018 года дом планируется ввести в эксплуатацию. В течение месяца после получения разрешения на ввод начнется передача ключей гражданам для заселения», – пояснил он.

«СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, квартал 10С, корпус 8, районе Северное Чертаново, корпус 2АБВ, районе Фили-Давыдково, квартал 69, корпус 2, районе Нагатино-Садовники, микрорайон 1, корпус 29Б, городском округе Щербинка, улица Железнодорожная, дом №39, корпуса 1, 2 и улица Бочкова, владение 11А, корпуса 15, 23. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала.

Первый из проблемных объектов «СУ-155 в Москве» – в районе Фили-Давыдково – введен в июле 2017 года. На 2018 год запланирован ввод в эксплуатацию объектов в районах Новые Черемушки и Нагатино-Садовники. Функция по достройке объектов возложена на структуру АКБ «Российский капитал» – ООО «РК Строй».