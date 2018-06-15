РИАМО - 15 июн. Два земельных участка общей площадью 2,6 гектара под строительство планируется выставить на торги в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с выставлением на торги двух земельных участков в Зеленограде», – говорится в сообщении.

Первый земельный участок распложен по адресу: коммунальная зона «Александровка», проезд № 624 (Александровка улица, около владения 7).

«На территории площадью 1,8 гектара могут возвести объект общественного назначения с медицинским центром. Его общая площадь может составить порядка 27,8 тысячи квадратных метров», – сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Второй участок площадью 0,8 гектара расположен по адресу: коммунальная зона Александровка, улица Александровка (проезд № 624).

По словам Тимофеева, после реализации на торгах на данной территории может быть построен объект управленческой и гостиничной деятельности. Его общая площадь составит 8,3 тысячи квадратных метров.

Проведение публичных слушаний для данных земельных участков не требуется, так как ГПЗУ учтены в постановлении Правительства Москвы от 28 марта 2017 № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки».