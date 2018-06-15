РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июн. Футбольный фестиваль с участием жителей и известных футболистов проведут 16 июня в жилом комплексе «ART» в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте концерна «Крост».

«Шестнадцатого июня с 11:00 до 18:00 приглашаем вас на футбольный фестиваль, который состоится при участии жителей 7 жилых комплексов, построенных концерном «Крост» и легенд футбола. В качестве тренеров выступят Валерий Кечинов, Владимир Бесчастных, Валерий Шмаров, Юрий Гаврилов, Рамиз Мамедов, Сергей Шавло, Геннадий Морозов и Виктор Папаев», – говорится на сайте.

В рамках фестиваля проведут мастер-классы, спортивные состязания при участии известных фитнес-тренеров, DJ-сеты, концерт. Гостей ждут подарки от партнеров и спонсоров.