РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В Подольске сотрудники пожарной охраны в ночь на пятницу ликвидировали возгорание в частном доме на улице Калинина, дом 68, информации о пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в 00:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Подольск, улица Калинина, дом 68.

«Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 03:30. К тушению пожара были привлечены четыре единицы техники и 12 человек», – говорится в сообщении.