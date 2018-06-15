РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске около 8 тысяч мусульман приняли участие в богослужении в честь праздника Ураза-байрам, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

«Восемь тысяч мусульман собрались на праздничную службу в честь одного из главных исламских праздников – Ураза-байрам, верующие совершили молитву на двух специально выделенных площадках в городском округе Подольск — на улице Гайдара, 11А и Домодедовском шоссе, 35А», – говорится в сообщении.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.