РИАМО – 15 июн. Проект постановления об оплате тепла по индивидуальным счетчикам подготовили в правительстве РФ, принятие документа даст возможность обладателям счетчиков платить только за себя, даже если в доме не все квартиры оборудованы приборами учета, пишет в пятницу газета «Известия».

Сейчас показания индивидуальных счетчиков не принимаются в расчет, если хотя бы в одной квартире отсутствует прибор учета. В результате многие жильцы несут дополнительные расходы по вине соседей. Житель Московской области пожаловался на такой порядок расчета платы за тепло и переплату из-за отсутствия счетчиков у соседей в Конституционный суд РФ.

«В правительство внесен проект постановления, позволяющий оплачивать тепло по показаниям индивидуальных счетчиков, даже если ими оснащены не все квартиры в доме. Представитель Минюста Мария Мельникова сообщила, что Минстрой разработал проект постановления кабмина, который уточняет действующий порядок расчета. По ее словам, 26 апреля Минюст дал на проект положительное заключение, а 7 мая документ был внесен в правительство», – отмечается в статье.

Мельникова добавила, что сейчас проект рассматривается в аппарате кабмина, к нему приложены документы о согласовании различными ведомствами, а также протокол согласительного совещания и таблица разногласий.

«В формулах есть еще определенная несогласованность, этот вопрос будет решаться в аппарате правительства», – отметила представитель Минюста.

По мнению представителя Генпрокуратуры в КС РФ Татьяны Васильевой, позиция Конституционного суда может послужить стимулом для улучшения расчетов. А полномочный представитель президента в КС Михаил Кротов подчеркнул, что лишение возможности платить по исправным счетчикам сводит на нет попытки собственников снизить расходы за счет экономии ресурсов.

Как полагают эксперты, позиция автора жалобы обоснована, так как при существующем порядке расчетов права добросовестных владельцев квартир ставятся в зависимость от действий их соседей. Управляющим компаниям гораздо проще считать потребленное тепло по общедомовым приборам, чем разбираться в показаниях отдельных счетчиков. Поэтому необходимо устранить пробел в законодательстве и разработать соответствующую нормативную базу.