РИАМО - 15 июн. Подмосковные медики изобрели новый метод лечения злокачественных опухолей – фотоиммунотерапию, которая в отличие от химиотерапии позволяет не затрагивать здоровые клетки организма, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Новый для России метод лечения лимфомы — фотоиммунотерапия — проходит клинические испытания в МОНИКИ имени Михаила Владимирского. Прибор позволяет лечить злокачественные опухоли без использования химиотерапии», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Фотоиммунотерапия дает возможность заменить стандартную химиотерапию – эффективную, но обладающую серьезными отрицательными побочными эффектами.

«В рамках фотоиммунотерапии кровь пациента попадет в специальный аппарат, иммунные клетки инкубируются в аппарате сутки, после чего вводятся пациенту обратно в кровь. В результате этого воздействия эффективность иммунного ответа пациента увеличивается в десятки раз и опухоль разрушается без побочных эффектов. Важно, что лечение с использованием нового метода позволяет не затрагивать здоровые клетки», – объяснил министр.

В Московской области наблюдается снижение показателей смертности от онкологии. Например, смертность от новообразований за 2017 год снизилась на 15,5% по сравнению с показателями 2016 года.

Лимфома — это злокачественное заболевание опухолевой природы, которое поражает лимфатическую систему. Подобно всем злокачественным новообразованиям, лимфома возникает, когда клетки тела начинают бесконтрольно делиться, вызывая появление опухоли. Большинство лимфом состоит из белых кровяных клеток, так называемых B- и T-лимфоцитов.