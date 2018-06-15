РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Власти Люберец просят жителей городского округа воздержаться от покупок продуктов в местах несанкционированной торговли, сообщается на официальной странице управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Люберец в Instagram.
«Управление потребительского рынка, услуг и рекламы призывает не приобретать продукты в местах несанкционированной торговли у лиц, не имеющих медицинского допуска, не соблюдающих требования санитарного законодательства», – отмечается в сообщении.
Управление проводит регулярный мониторинг территории городского округа Люберцы на предмет выявления и пресечения несанкционированной торговли.
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