РИАМО - 15 июн. На информационную кампанию по выборам мэра Москвы из бюджета столицы направят дополнительно 30 миллионов рублей, рекламу выборов разместят вдоль основных магистралей, в Подмосковье и на вокзалах столицы, пишет в пятницу газета «Ведомости».

«На информирование избирателей о выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, дополнительно выделят 30 миллионов рублей. Причем информирование избирателей будет вестись не только в Москве, но и в Московской области», – отмечается в статье.

Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок, источник – бюджет Москвы. Победитель конкурса должен разработать адресную программу по размещению информационных материалов о выборах мэра вдоль основных дорог и железнодорожных магистралей Москвы. Монтаж билбордов будет проводиться в два этапа: первая часть – до 15 июля, вторая – с 15 августа.

Информационные материалы должны быть размещены на вокзалах Москвы. Кроме того, билборды должны быть вдоль основных трасс на территории Московской области не дальше 5 километров от МКАД.

«Есть крупные выездные трассы, все будут ехать на выходные на дачи, поэтому мы напоминаем о выборах. Информирование будет вестись не только в Москве, но и в области», – сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Мосгоризбирком ранее уже объявлял конкурс на информирование избирателей к выборам мэра на 86 миллионов рублей. Его победитель должен будет, в частности, разработать материалы для общественного транспорта, открытки – приглашения на выборы (3,8 миллиона экземпляров), наклейки, ручки, магниты, значки, буклеты «Голосовать легко». В городе уже появились баннеры с информированием избирателей о выборах мэра.

Мосгоризбирком также объявил конкурс на повышение правовой культуры участников избирательного процесса по программе «Молодежь и выборы» на 5 миллионов рублей. Программа должна включать обучение молодежи правовым основам избирательного процесса. Обучение пройдет 2 тысячи членов молодежных общественно-политических структур Москвы из 11 административных округов.

Ранее Мосгордума по инициативе Собянина продлила время голосования с 20:00 до 22:00, чтобы прийти на участок успели те, кто в воскресенье возвращается с дач. Затем, также с подачи мэрии, депутаты позаботились о москвичах, которые 9 сентября останутся за городом: им в рамках системы «Мобильный избиратель» дадут возможность проголосовать на спецучастках в Подмосковье и других соседних регионах.