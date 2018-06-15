РИАМО – 15 июн. Боевая машина поддержки танков «Терминатор» БМПТ-72 способна работать по всем типам целей, ее уже называют новым врагом беспилотников США, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на американское издание The National Interest.

«Терминатор» крайне многофункционален, поскольку, будучи средством поддержки, может вести огонь по всем целям: воздушным, наземным, по живой силе противника и даже по вражеским дронам», – говорится в материале.

Несмотря на то, что машина имеет шасси от танка Т-72, сама она танком не является. Вместо танкового орудия у «Терминатора» две 30-миллиметровых пушки, два автоматических гранатомета, крупнокалиберный пулемет и противотанковые ракеты «Атака». Все это нужно для быстрого ведения стрельбы по разным целям, что делает «Терминатор» особенно полезным в условиях городских боев.

«Оснастив тяжелую бронированную машину скорострельным оружием меньшего калибра для борьбы с пехотой, а также переносным противотанковым оружием, конструкторы решили дать возможность обычным танкам вести охоту из своих тяжелых орудий на более крупную дичь», – отмечается в статье.

Издание не вполне понимает, какими именно средствами «Терминатор» будет бороться с дронами, однако отмечает, что в этом случае БМПТ-72 «может превзойти самое смертоносное оружие Америки».