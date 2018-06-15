РИАМО – 15 июн. Британский певец Робби Уильямс во время выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2018 в столичных «Лужниках» показал средний палец в камеру, жест стал ответом на критику со стороны британских СМИ, сообщает РИА Новости.

Жест Уильямса попал в камеру во время трансляции церемонии открытия ЧМ-2018. Британский певец изменил фрагмент текста в своей песни Rock DJ, спев «я сделал это бесплатно».

«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно. Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом. Ну, что тут говорить, он большая звезда, знает, что делает», – сказал режиссер церемонии Илья Авербух журналистам.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург