РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Московской области, председатель местной религиозной организации мусульман Люберец мухтасиб Али хазрат Хасанов поздравил верующих с праздником Ураза-байрам.

«Уважаемые мусульмане! Дорогие единоверцы! От имени мусульман городского округа Люберцы и от себя лично поздравляю с праздником Ураза-байрам – Ид-аль-Фитр Мубарак!» – говорится в поздравительном сообщении имама, который имеется в распоряжении «РИАМО в Люберцах».

Он подчеркнул, что в течение целого месяца верующие должны были посвятить себя духовному очищению, а также заняться работой над улучшением своего нрава.

«Поистине, пост в священный месяц Рамадан - великий дар Всевышнего Аллаха. Ведь в эти благословенные дни мы все получили возможность укрепить свою верю, стать лучше, милосерднее, добрее, шанс искупить свои грехи, стать более богобоязненным и совершить как можно больше праведных и благих дел. Соблюдение поста – одна из обязанностей каждого мусульманина. И соблюдая пост в Священный месяц Рамадан, мы не только отказывались от пищи и питья от рассвета до заката солнца, но и полностью посвящали себя Всевышнему», - отмечается в сообщении.

В эти праздничные дни имам призывает всех посещать родных и близких, звать гостей, навещать больных, немощных и сирот, дарить друг другу подарки, давать милостыню и угощения всем нуждающимся.

«Молю Всевышнего о принятии поста, молитв, совершенных благих деяний; а также душевной гармонии, семейного благополучия и успехов в благих делах», – заключил Хасанов.