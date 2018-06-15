РИАМО - 15 июн. В первый день чемпионата мира по футболу на улицах Москвы заметили медведя, который ехал на автомобиле и дул в вувузелу.

В Сети появилось необычное видео, на котором медведь сидит в автомобиле с открытым верхом в окружении трех человек. В лапах зверь держит дудку-вувузелу. Водитель и два пассажира вместе с животным активно радуются победе сборной России над командой из Саудовской Аравии.

На кадрах видно, что машину окружила толпа болельщиков и прохожих, снимающих происходящее на камеры мобильных телефонов.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Медведь едет в машине и дует в дудку‑вувузелу в Москве. ВИДЕО>>