РИАМО - 15 июн. Измерительная станция в ночь с 14 на 15 июня установила превышение предельно допустимой концентрации (ПДК м.р.) сероводорода в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы, сообщается на сайте Мосэкомониторинга.

«В районе Косино-Ухтоминский произошел резкий скачок содержания сероводорода в воздухе. В 03:00 автоматическая станция контроля воздуха выявила отклонения от нормы в 2,4 раза», – сообщается на сайте.

Весной 2018 года самое высокое содержание сероводорода в воздухе было зафиксировано 21 марта в столичном районе Косино-Ухтомский (улица Лухмановская) – 8 ПДК м.р. Спустя несколько недель (13 апреля) на этой же территории уровень сероводорода превысил допустимую норму в 5,5 раз.

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