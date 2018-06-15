РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. В ночь на пятницу на улице Лукино в Балашихе загорелся частный дом, в результате пожара никто не пострадал, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел в пятницу, в 00:54 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, улица Лукино, дом 82.

«В 3:50 пожар ликвидирован. В пожаре никто не пострадал», – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 12 человек и четыре единицы техники.