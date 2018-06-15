РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. В Ледовом дворце «Арена «Балашиха» и в доме культуры «Рассвет» в деревне Соболиха в пятницу прошло праздничное богослужение в честь Ураза-байрам, сообщил «РИАМО в Балашихе» начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации горокруга Андрей Никитин.

«В Ледовом дворце «Арена «Балашиха» уже четвертый год проходит богослужение в честь праздника Ураза-байрам. В прошлом году (в 2017 году – ред.) на него пришли порядка 5 тысяч человек, в этом году (в 2018 году – ред.) мы предполагаем, что верующих будет даже больше. Также богослужение проходит в доме культуры «Рассвет» в деревне Соболиха», – сказал Никитин.

Он добавил, что празднование проводится по инициативе местной мусульманской религиозной организации «Иман». На богослужение в Балашиху приехали не только жители городского округа, но и близлежащих городов, в том числе Электростали и Электроуглей. Верующих пришло так много, что не все смогли пройти в фойе дворца и остались на улице.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье праздничное богослужение пройдет на 38 площадках, ожидаемое количество участников – более 100 тысяч верующих. В местах празднования Ураза‑байрам введены усиленные меры безопасности.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.