РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 июн. Около 900 мусульман подмосковного Королева приняли участие в богослужении в честь праздника Ураза-байрам, сообщил «РИАМО в Королеве» председатель местной религиозной организации мусульман Альберт Равилов.

Торжественное богослужение прошло в Королеве ранним утром в фойе ЦДК имени Калинина. С приветственным словом к верующим обратилась заместитель руководителя городской администрации Жанна Прокофьева. Провел богослужение Ринат Хозрат.

«Ураза-байрам один из самых главных праздников мусульман, который завершает пост в месяце Рамадан. Мусульмане сегодня проводят день в молитве. С каждым годом в Королеве в богослужении принимает участие все больше мусульман, в этом году (в 2018 году - ред.) участников около 900 человек. В праздник принято готовить традиционные блюда, угощать родных, друзей, соседей. Сегодня каждый мусульманин должен чем-то помочь нуждающимся», – сказал Равилов.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.